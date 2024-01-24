مهدى النمر: الأوروبيون لا يحبون الانخراط فى عملية عسكرية مع أمريكا

أكد الكاتب الصحفي مهدي النمر، أن الأوروبيين لا يحبون الانخراط في عملية عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح في البحر الأحمر.

وأضاف النمر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أسبابا كثيرة متعددة دفعت الدول الأوروبية لتشكيل مهمة أوروبية بحرية، حيث إنهم لا يحبون الانخراط في عملية عسكرية أمريكية خاصة أن الانخراط والمضي في المسار الأمريكي سواء في العراق أو أفغانستان أو أوكرانيا.

وأوضح، أن الدول المصدرة الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا هي أكثر اهتمامًا ومصلحة أمام الممرات في البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي والدول التي دعت لهذه المبادرة هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا تبدو للرأي العالم العربي أو في للرأي العام الأوروبي أنها شريكة في الحرب القائمة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أوروبا لا تريد أن تنخرط في عملية عسكرية لها أهداف أمريكية تختلف عن تقديرات الموقف الأوروبي للوضع، والتهديدات هي تجاه الملاحة والموانئ والمصالح الإسرائيلية تضامنًا مع الوضع في غزة.

