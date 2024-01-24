الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من سوريا بالكامل

القوات الامريكية
القوات الامريكية

أعلنت "فورين بوليسي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، بأن واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا؛ حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.

وجاءت الضربات ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته مجموعة كتائب حزب الله التابعة لإيران على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، حسبما قال مسئول دفاعي أمريكي لشبكة فوكس نيوز.

وأطلقت الجماعة 17 صاروخًا باليستيًا وصاروخًا على قاعدة الأسد، حيث يتمركز غالبية القوات البالغ عددها 2500 جندي في العراق.

القاهرة الإخبارية فورين بوليسي واشنطن سوريا

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