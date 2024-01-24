الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

كايسا أولو نجرن
كايسا أولو نجرن

ثمَّنت وزيرة الدفاع الهولندية "كايسا أولو نجرن"، دور مصر على المستويات كافة؛ لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن وزيرة الدفاع الهولندية، أكدت أن الأوضاع داخل قطاع غزة مأساوية وتتطلب حلولًا سريعة وناجزة، منوهًا بأنها استمعت لشرح من فرق الهلال الأحمر المصري أمام معبر رفح عن حجم المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.

وتوجهت وزيرة الدفاع الهولندية، بالشكر لمصر على دورها المحوري؛ للعمل على نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية وزيرة الدفاع الهولندية مصر المساعدات قطاع غزة

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