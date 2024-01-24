"القاهرة الإخبارية": التصعيد في الضفة الغربية مستمر

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجَّرت منزل الأسير باسل شحادة بالضفة الغربية، والذي اتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ إحدى العمليات، والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة باسل شحادة، واسغرقت ساعة لوضع المتفجرات في المنزل ومحيطه وفجرته، كما أن التصعيد في محافظات الضفة الغربية مستمر واعتقلت قوات الاحتلال 35 مواطنًا فلسطينيًا ليرتفع عدد من تم اعتقالهم 6255 أسيرًا منذ 7 أكتوبر.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني في طولكرم ومنعت وصول سيارات الإسعاف إليه ثم احتجزت جثمانه.