الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.. وقصف عنيف لا يتوقف

العسكرية الإسرائيلية
العسكرية الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن ما يجري على الأرض تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الأحزمة النارية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه محافظة خان يونس التي لا زالت تشهد تقدما للآليات العسكرية الإسرائيلية وقصفا عنيفا متواصلا باتجاه عدد من الأحياء.

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي هو بمثابة مستشفى ميداني يقدم خدماته للجرحى بالإضافة إلى مستشفى ناصر الطبي الذي ما زال يتعرض محيطهما للقصف ما أحدث أضرارا جسيمة بالمبنيين بالإضافة إلى حالة الخوف والهلع بالمبنى.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة والتي وصلت إلى حدود المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس وتحديدا منطقة جامعة الأقصى ما زلات تطلق قذائفها باتجاه كل من يتحرك وتحاصر مركزا لإيواء النازحين بالحي الياباني في محافظة خان يونس.

القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى رفح الهلال الأحمر الفلسطيني خان يونس

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