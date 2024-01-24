نتنياهو: نعمل على تأهيل مستوطنات غلاف غزة وإعادة سكانها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تأهيل مستوطنات غلاف غزة وإعادة سكانها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل إذا لم تنتصر، فإن الخطر سيطولها.

وفي وقت سباق، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية: أن إسرائيل تعيش أشد الأيام قسوة، وقد شهدنا بالأمس مقتل 21 جنديًا في قطاع غزة، وحتى الآن لا نعرف مصير المحتجزين.