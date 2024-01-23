الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان التركى يوافق على انضمام السويد للناتو

البرلمان التركي
البرلمان التركي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان التركي وافق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو).
 

وبدأ البرلمان التركي، اليوم مناقشة انضمام السويد لحلف الناتو، والتي قد تقدم لها مؤخرًا.

وقد أكمل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، باستثناء تركيا والمجر، بالفعل عملية التصديق لصالح السويد، وكان التأخير المتكرر في أنقرة وبودابست سببًا في تغذية الإحباط داخل الحلف الدفاعي، ومع ذلك، يقول المسئولون إن هناك إشارات تشير إلى أن التصديق على الاتفاقية يقترب.

البرلمان التركي السويد حلف الناتو

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