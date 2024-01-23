البرلمان التركى يوافق على انضمام السويد للناتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان التركي وافق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو).



وبدأ البرلمان التركي، اليوم مناقشة انضمام السويد لحلف الناتو، والتي قد تقدم لها مؤخرًا.

وقد أكمل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، باستثناء تركيا والمجر، بالفعل عملية التصديق لصالح السويد، وكان التأخير المتكرر في أنقرة وبودابست سببًا في تغذية الإحباط داخل الحلف الدفاعي، ومع ذلك، يقول المسئولون إن هناك إشارات تشير إلى أن التصديق على الاتفاقية يقترب.