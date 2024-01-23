الرئاسة الفلسطينية: تهجير سكان غزة إلى رفح "جريمة حرب"

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، عن أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمواجهة جريمة تهجير سكان خان يونس إلى رفح؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن تهجير إسرائيل سكان غزة إلى رفح جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا، و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 مصابًا خلال 24 ساعة.