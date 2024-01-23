كيربى: أمس كان يومًا مروعًا لإسرائيل بسبب عدد الجنود القتلى

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن يوم أمس هو يوم مروع بالنسبة لإسرائيل بسبب عدد الجنود القتلى.

وأضاف كيربي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن واشنطن ستدعم حتما وقفا إنسانيا أطول في غزة، مشيرًا إلى أنه مهما يكن شكل قطاع غزة في المستقبل فلن يشمل أبدا وجود قادة حماس.

وأوضح أن واشنطن لم تر حزب الله اللبناني يتقدم لمساعدة حماس، ونرغب في تخفيف التوتر ولم نشهد توجيهات إيرانية لمساعدة حماس.

وأكد أن بلاده تقوم بعمليات اعتراض لتدفق الأسلحة من إيران للحوثيين، مشيرًا إلى أن الضربات التي قمنا بها تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين.