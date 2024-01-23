الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير فى الشأن الروسى: محطة الضبعة النووية نقلة مهمة ونوعية لمصر (فيديو)

الرئيس السيسي وفلاديمير
الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين

قال نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن محطة الضبعة النووية بالنسبة لمصر وللمنطقة العربية هي الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن صب الخرسانة أو الأساس الذي سترتكز عليه المفاعلات النووية هي نقلة مهمة ونوعية في عملية إنشاء المحطة النووية في الضبعة. 

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لا بد للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يحضرا عملية صب الأساس، لأن ذلك نقلة نوعية في عملية إنشاء المحطة النووية في الضبعة.

وأوضح، أن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وقديمة، ومصر من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هي التي فتحت المجال أمام الاتحاد السوفيتي وقتها لدخول المنطقة العربية، بعد صفقة السلاح التي تمت عام 1954 فتحت مصر مجالات واسعة أمام روسيا، وبدأت تنتشر مع سوريا والعراق واليمن الجنوبي وفيما بعد الجزائر.

 

اكسترا نيوز الضبعة النووية محطة الضبعة النووية

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد: محطة الضبعة حلم مصرى للدخول إلى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

"إكسترا نيوز": علاقات وطيدة ومتجذرة جمعت بين مصر وروسيا

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: التوسع فى المحطات النووية سيوفر على الدولة 2.25 مليار دولار سنويًا

الصيرفى: مشروع الضبعة النووى إنجاز طال انتظاره

ضياء حلمى: تنويع مصادر الطاقة أمر له مردود اقتصادى ضخم على مصر

القاهرة الإخبارية: كل إحصائيات الرأى تصب فى مصلحة "ترامب" بانتخابات الحزب الجمهورى

"فخخوا منزلًا فكانوا هم الضحايا".. تفاصيل مقتل 24 جنديًا إسرائيليًا خلال عملية عسكرية واحدة

الاحتلال يكشف حصيلة مصابيه منذ بدء الهجوم البرى على غزة

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و5 سيارات أعلى كوبرى المريوطية

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى