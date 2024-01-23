خبير فى الشأن الروسى: محطة الضبعة النووية نقلة مهمة ونوعية لمصر (فيديو)

قال نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن محطة الضبعة النووية بالنسبة لمصر وللمنطقة العربية هي الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن صب الخرسانة أو الأساس الذي سترتكز عليه المفاعلات النووية هي نقلة مهمة ونوعية في عملية إنشاء المحطة النووية في الضبعة.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لا بد للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يحضرا عملية صب الأساس، لأن ذلك نقلة نوعية في عملية إنشاء المحطة النووية في الضبعة.

وأوضح، أن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وقديمة، ومصر من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هي التي فتحت المجال أمام الاتحاد السوفيتي وقتها لدخول المنطقة العربية، بعد صفقة السلاح التي تمت عام 1954 فتحت مصر مجالات واسعة أمام روسيا، وبدأت تنتشر مع سوريا والعراق واليمن الجنوبي وفيما بعد الجزائر.