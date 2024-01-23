"فخخوا منزلًا فكانوا هم الضحايا".. تفاصيل مقتل 24 جنديًا إسرائيليًا خلال عملية عسكرية واحدة

كشفت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، عن تفاصيل مقتل 24 عسكريًا إسرائيليًا خلال عملية عسكرية واحدة في قطاع غزة، يوم أمس الإثنين.

وقالت أبوشمسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان هناك تحقيق أولي لجيش الاحتلال أوضح تفاصيل عملية مقتل 24 جنديا إسرائيليا، حيث كانت هناك مجموعة من ضباط الاحتياط من لواء 261 على مقربة ومسافة 600 متر من السياج الأمني في المغازي، وكانت هذه القوة برفقة فريق الهندسة وكانت موجودة في المنطقة هناك لتفجير 10 مبان سكنية لإقامة السياج الأمني.

وتابعت: “وتتضمن هذه المرحلة تفخيخ كل المباني السكنية خاصة المرتفعة منها، للحد من رؤية مستوطني غلاف غزة، لذا تواجدت هذه القوات وقامت بزرع عبوات ناسفة وألغام في داخل المباني”.

وأوضحت أن التحقيقات الإسرائيلية تقول إنه لربما كان أحد المقاتلين قد تقدم وخرج من فوهة نفق وقام بإطلاق قذيفة آر بي جي نحو دبابة ما أدى لمقتل جنديين اثنين، ومن ثم كانت هنالك قذيفة آر بي جي أخرى كانت قد أطلقت على المبنى السكني الموجود فيه مجموعة من الألغام التي زرعها الاحتلال ما أدى إلى انفجار المبنيين وانهيار المبنى الثالث، ما خلّف مقتل 21 جنديًا وضابطًا في صفوف الاحتلال ما يرفع عدد القتلى من جنود وطباط الاحتياط والنظاميين منذ بدء المعركة في 7 أكتوبر إلى 556.

وأكدت أن هذا الحادث وصف بالصادم للشارع الإسرائيلي والمنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية والتي دفعها للخروج في بيان مشترك لإرسال رسائل مفادها أن هنالك توافقا بين المستويين السياسي والعسكري، وأن كل الانشقاقات التي كنا نتحدث عنها في أيام سابقة كانت قد أزيحت لمصلحة إسرائيل ومصلحة الأمن هناك.