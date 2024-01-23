الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير: مشروع الضبعة النووى حلم عبدالناصر الذى حققه الرئيس السيسى

الدكتور علي عبد الغني
الدكتور علي عبد الغني نائب رئيس هيئه المحطات النووية

قال الدكتور علي عبدالغني، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا: إن المشروع النووي حلم كنّا نحلم به منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتًا إلى أن القيادة السياسية الحالية لديها رؤية وإرادة وأخذت القرار وتم توقيع العقود في عام 2017 على 4 مفاعلات كبداية.

وأضاف "عبدالغني"، خلال لقاء له ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، أن المشروع النووي يجب أن يكون أمن قومي تكنولوجيا ويدخل مصر كي يرتقي بالصناعات وبكل الأوجه، ففي عام  2015، كانت هناك إرادة سياسية قمنا بعمل مذكرة تفاهم مع روسيا، وخلال عام 2017 تم اتخاذ القرار بتوقيع العقد، مشيرًا إلى أن المشروع النووي لا يقل عن 20 محطة نووية.

وأوضح أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أصرّ خلال فترة حكمه على ضرورة توطين التكنولوجيا النووية في المصانع وفي شتى المجالات.

تابع "خلال عام 1964 كانت هناك محاولة لإنشاء محطة نووية ولكنها فشلت، وكانت هناك محاولات أخرى خلال أعوام 1974 و1979 و1983، وكلها محاولات باءت بالفشل، لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية ومشاكل داخلية بسبب الحرب التي خاضتها مصر".

صباح الورد المحطات النووية المشروع النووي مصر

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