"الاتصالات" تستهدف توفير فرص عمل للشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت من وقت طويل أن تستهدف توفير فرص عمل للشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدةً أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف الأساسية في تنمية هذا القطاع.

وأضافت بركة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، أن لدينا هدف آخر هام، وهو زيادة الصادرات من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا هدف استراتيجي وهام جدًا وهذا الأمر هو الذي أدى إلى قيام وزارة الاتصالات وضع مبادرة هامة جدًا كي تحقق هذا الهدف.

وأوضحت، أن المبادرة تأتي تحت عنوان "أجيال مصر الرقمية" وهي مظلة لأربع مبادرات تبدأ من الصف الرابع الإبتدائي إلى السادس الإبتدائي وتكون باسم "براعم مصر الرقمية" ويتم التحاق الطلاب فيها، مشيرةً إلى أن 10 آلاف طالب متواجدين في براعم مصر الرقمية.

وتابعت: "ثاني مبادرة تحت عنوان "أشبا مصر الرقمية" وتكون للطلبة من الصف الأول الاعدادي وحتى الثاني الثانوي وتتختص بمجالات حدثة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والمباردة الثالثة تحت عنوان "رواد مصر الرقمية" وأطلقت للمرة الأولى هذا العام، واستهدافها الأساسي لزيادة أعداد المستقلين والعمل الحر في كل الممنصات العالمية، وعددهم ما يقرب من 90 ألف ونستهدف بعد عامين إلى الوصول لـ400 ألف مهني مستقل كي يتطيع إيجلدج فرص عمل على ممنصات العمل الحر لمنافسة دول آخرى".