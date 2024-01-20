السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أمريكى سابق: نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين وبايدن يريد إقامة دولة فلسطينية

جويل روبن
جويل روبن

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحاول أن تضمن أن إسرائيل تتحول إلى عمليات عسكرية أقل حدة، كما أنها تدعم وصول المساعدات لغزة، والسماح للوصول لحل الدولتين، وهذا ما يحاول بايدن فعله.

وأضاف روبن، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا رأينا هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين، ولم يتم استقباله بشكل جيد في اشنطن، وهذا أمر مقلق، مشيرًا إلى أن بايدن قال علانية بأنه ليس قلقًا إزاء ذلك، وأنه يظن أنه ما زال بوسعنا الوصول إلى ذلك، مؤكدًا أن هذا الجدل الذي يحدث خلف الكواليس بين نتنياهو وبايدن وإدارته.

وعن إجبار بايدن نتنياهو وحكومته بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، أكد روبن، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفعل ذلك، ولكننا سنرى بعض الضغوط من بايدن للضغط للوصول لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، ولكن الصورة الكبرى أنه سيكون هناك بعض الضغوط على القرارات السياسية لما سيحدث عقب انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن واشنطن وبايدن يحاولون ويقولون علانية لوقت طويل إنه يجب أن تكون هناك استقلالية فلسطينية ودولة فلسطينية، موضحًا أن هناك نقاشين مختلفين إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وهو الأمر المهم الذي يوجد فيه خلاف كبير الآن.

القاهرة الإخبارية بايدن غزة المساعدات حل الدولتين الحرب دولة فلسطينية

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