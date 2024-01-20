الاحتلال: عثرنا على أحد الأنفاق كان يتواجد فيه المحتجزون

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات عثرت على نفق كان فيه المحتجزون، ولكنهم لم يعودوا موجودين فيه.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم، السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على بعد 1 كلم، وجد عناصر الجيش الإسرائيلي دلائل وفهمنا أن في هذا المكان مكث المحتجزون لوقت طويل، وقد وجدنا أمورًا تدل على أنهم كانوا هناك، من بينها رسومات رسمتها واحدة من البنات المحتجزات.

وتابع: "بعد ذلك وجدنا أماكن لسجن وفي هذا النفق فهمنا أنه كان فيه 20 من المخطوفين في ظروف صعبة وبدون رؤية للنهار مع قليل من الأكسجين، وبرطوبة عالية تثقل على التنفس"، مشيرًا إلى أن قسمًا من المحتجزين تم تحريرهم قبل 50 يومًا وقسمًا منهم ما زالوا في غزة، وربما هم ما زالوا في ظروف أصعب، من بينهم كبار السن جدًا يحتاجون للأدوية والمساعدة.

ونوّه إلى أنه قبل تدمير النفق بالأمس، وثقنا المكان وأدخلنا صحفيين من وسائل إعلام دولية لنري للعالم شهادة لا يجب أن ينسوها.