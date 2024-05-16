كيف تأثرت مصر بالأزمات الإقليمية والعالمية الأخيرة؟.. عماد الدين حسين يجيب لـ"الشاهد"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن: "هناك أزمات قدرية لا دور لنا فيها تعرضت لها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مثل جائحة كورونا التي ضربت العالم بأكمله، والجميع دفع ثمن الأزمة، وحين بدأ الوباء في الانحسار، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن سوء الحظ أن مصر واحدة من أكثر الدول التي دفعت ثمن تلك الأزمات؛ لأنها الدولة الأكثر إنتاجًا والأكثر استيرادًا للحبوب".

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أنه "حين حدثت الحرب السودانية، تأثرت حركة التجارة بشكل كبير بين مصر والسودان، وبالتالي تعطلت معظم السلع تمامًا، ولكن بدافع الإخوة والإنسانية، استقبلت مصر العديد من الأشقاء السودانيين في الأراضي المصرية، الأمر الذي شكل عبءً كبيرًا على البنية التحتية للدولة".

وتابع: "أما في حرب غزة، تأثر جزء كبير من السياحة الداخلية، كما تأثرت حركة قناة السويس بعد الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية، فهذه أثمان اقتصادية بالغة دفعتها الدولة المصرية خلال الأزمات الإقليمية والعالمية الأخيرة".