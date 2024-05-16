قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 ، والتي كان يتم صرفها يوم 26 من كل شهر ميلادي، ولكن تم تبكيرها هذا الشهر اتجاه القطاع الحكومي إلى مراجعة حساباتها مع ختام السنة المالية الحالية في 30 يونيو وبداية سنة مالية جديدة.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهرمايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

وفقًا لإعلان وزارة المالية المصرية، سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين في القطاع العام على النحو التالي:

بدءًا من الخميس 23 مايو 2024: سيتم صرف المرتبات الأساسية للموظفين.

خلال أيام 8 و9 و12 مايو 2024: سيتم صرف المتأخرات، تشمل الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المتغيرات.

منافذ صرف مرتبات مايو 2024

يمكن صرف مرتبات شهر مايو 2024 من خلال البنوك، أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

كما يمكن صرف المرتبات من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين مع بداية السنة المالية الجديدة

تم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).

وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكوم هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.