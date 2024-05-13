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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. هل يوجد زيادة جديدة؟

صرف معاش
صرف معاش

تحدد التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، والتي تكون في بداية كل شهر ميلادي، قبل أسبوعين من عيد الأضحى المبارك، ويبحث المصريون عن حقيقة زيادة المعاشات هذا الشهر، بعد تحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، والتي تعرضها الدستور في التقرير التالي. 

متى يتم صرف معاش شهر يونيو 2024؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاش شهر يونيو 2024، والذي سيكون يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، ويستمر عدة أيام. 

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024، من خلال عدة منافذ ومنها ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.

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ازاي استعلم عن المعاش بالرقم القومي؟

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وبعد الدخول إلى الرابط اتبع الخطوات التالي: 

  • ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
  • ثم الضغط على ​​بدء الخدمة.
  • ثم يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.
  • ثم يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  • ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
  • بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟

لن يكون هناك زيادة معاشات شهر يونيو لانه تم صرفها بالفعل في مارس الماضي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% على المعاشات بدءً من شهر مارس 2024، وكان يتم صرف معاشات المواطنين مع بداية كل سنة مالية جديدة، إلا أنه تم صرفها مبكرًا للتخفيف من الأعباء على المواطنين، مع تعويم الجنيه. 

كما تم زيادة معاش تكافل وكرامة والذي يتم صرفها للأسر الأولى بالرعاية في منتصف كل شهر ميلادي من نفس منافذ صرف معاشات المواطنين. 

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