السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: الحديث على خلاف بين أمريكا وإسرائيل ليس صائبًا

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أكد  الدكتور حسن منيمنة، الكاتب والباحث السياسي، أن إسرائيل هي من تتمسك بالحرب وأمريكا تتراجع، مشيرًا إلى أن ما يذاع عن خلاف بين أمريكا وإسرائيل غير صائب.

وأضاف "منيمنة"، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلاف شكلي فقط وعلى كيفية الوصول إلى الأهداف، فالدعم الذي قدمته إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية سواء ماديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا من خلال التغطية في مجلس الأمن الدولي، والسعي إلى تغطية وحماية في محكمة العدل الدولية مستمر، وهذا لا خلاف بشأنه.

وأوضح أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الحديث عن حل الدولتين قائمًا اليوم، من أجل استرضاء أطراف عربية، رغم أن الموقف العربي ثابت ولن يرضى بهذه الشكليات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن الإقرار بذلك هو نوع من الانتحار السياسي وهو لن يذهب بهذا الاتجاه.

القاهرة الإخبارية الحرب إسرائيل خلاف إدارة بايدن

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