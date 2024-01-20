مسيرة إسرائيلية تشن غارة على طريق البازورية جنوب لبنان

أفادت مراسلة قناة “الغد” الفضائية، اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على طريق البازورية جنوب لبنان، وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة، حسبما أفاد مراسلة قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

وأعلنت كتيبة سرايا القدس التابعة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة؛ حسبما أفادت قناة “الغد" في نبأ عاجل لها.