تقارير إسرائيلية: الجيش سيسيطر على محور "وادى غزة" لمنع عودة سكان الشمال

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن تقارير للإعلام الإسرائيلي، أكدت أن جيش الاحتلال سيحتفظ بمحور وادي غزة لمنع عودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم، مشيرةً إلى أنه سيقيم بالميدان فترة طويلة مع معدات المراقبة والرادارات والحماية ضد إطلاق الصواريخ.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من الحرب وسيتواجد لمدة عام على الأقل على طول وادي غزة.

ونوّهت إلى أن الجيش ينتهج خلال المرحلة الحالية سياسة متشددة في تأمين محور وادي غزة.