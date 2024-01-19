الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلجيكا تعلن مشاركتها فى المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر

وزارة الخارجية البلجيكية
وزارة الخارجية البلجيكية

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، اليوم الجمعة، عن أنها ستشارك في المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر لما يمثله الأمن البحري من أهمية كبيرة لها؛ حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن القبول باستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدهم لحرية الملاحة البحرية.

وأمس الخميس، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن، حيث قال متحدث باسم البنتاجون إن الهجمات ضد الحوثيين كانت دفاعًا عن النفس؛ حسبما ذكرت رويترز.

القاهرة الإخبارية المهمة الأوروبية الأمن البحري البحر الاحمر بلجيكا

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