الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تلقت أجهزة دفاعية متطورة من الغرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أوديسا، إن أوكرانيا استهدفت الطائرات الاستراتيجية الروسية في بحر آزوف، ما قلل التغطية الروسية للأحداث في المواقع الجنوبية التي كانت روسيا تستهدفها بين حين وآخر.

 الجيش الأوكراني تلقى معدات دفاعية متطورة خلال الفترة الماضية من قِبل الدول الغربية 

 وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الأوكراني تلقى معدات دفاعية متطورة خلال الفترة الماضية من قِبل الدول الغربية الداعمة لبلادهم ما مكنهم من التصدي لهجمات الروس خلال الساعات الأخيرة وترتب عليه تراجع معدلات القصف الروسي على أوكرانيا.

الجيش الروسي يجري استعداداته لعملية عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية مطلع الصيف المقبل

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجيش الروسي يجري خلال الفترة الحالية استعداداته لعملية عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية مطلع الصيف المقبل، الأمر الذي رجح به بعض الخبراء باتساع دائرة الصراع الروسي الأوكراني لنطاق واسع مع بدء الحرب.

 

 

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