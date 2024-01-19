الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تستهدف جنديين إسرائيليين فى خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الجنديين اللذين تم استهدافهما كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تم استهدفها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين.

حل حكومة الحرب الإسرائيلية

وفي سياق آخر، أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن المشاكل والأزمات داخل حكومة الحرب والحكومة الإسرائيلية تتوسع، مشيرةً إلى أن هناك انشقاقات داخلية قد تؤدي إلى حل حكومة الحرب الإسرائيلية.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق، غادي إيزنكوت، يرى أن مزيدًا من الضغط العسكري على فصائل المقاومة الفلسطينية لم يؤتِ أكله، وأن التوصل لاستعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل للأسرى تتم من خلال التوافق والاتفاق مع حماس.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية ميركفاه الياسين 105

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