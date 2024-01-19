"القاهرة الإخبارية": القبة الحديدية تعترض طائرة مُسيّرة عبرت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن القبة الحديدية اعترضت طائرة مُسيّرة عبرت من لبنان في المجال البحري شمالا؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

تفعيل الدفاعات الجوية قرب مستوطنة كريات شمونة

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على المصلين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى

وفي سياق آخر، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي وادى الجوز بالقدس المحتلة، واعتدت على المصلين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

يأتي ذلك فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة، بينما دوت صفارات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.