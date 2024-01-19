أستاذ علوم سياسية يوضح الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الأوضاع في قطاع غزة مرشحة لمزيد من التصعيد، لأن الاصرار الإسرائيلي على استمرار العدوان واضح بشكل جلي، من خلال أحدث التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الخميس، الذي أشار خلاله بأنه لا مجال للحديث عن دولة فلسطينية.

هناك إصرار إسرائيلي على تنفيذ مشروع استيطاني متسع

وأضاف سلامة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "dmc"، أنه من الواضح أن هذه الحرب لن تنتهي من وجهة نظر نتنياهو وقادة الحرب الإسرائيليين، باستمرار العدوان دون استجابة لأي ضغوط أو نداءات أو إملاءات أو حتى التوصل لهدنات إنسانية سوى الوصول لهدنة إنسانية واحدة نجحت مصر في التوصل إليها، مشيرًا إلى أن هناك إصرار إسرائيلي على تنفيذ مشروع استيطاني متسع، هدفه الأساسي تفريغ القطاع من سكانه وإجبارهم على التهجير إما قسرًا أو طوعًا من خلال استهداف المدنيين وكل مقومات الحياة داخل القطاع.

صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يحافظ على القضية الفلسطينية

وأوضح، أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم وصامدون والدعم المصري المستمر تاريخًيا، وتقديم المساعات التي توفر مقومات الحياة وتزيد تمسك الغزيين بأرضهم، مشيرًا إلى أن الرفض المصري لفكرة التهجير باعتباره خط أحمر.

وأكد، أن الذي يحافظ على القضية الفلسطينية حتى هذه اللحظة من تصفيتها، أمران الأول صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الأخير الدعم المصري المقدم لهم بكثافة.