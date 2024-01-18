"القاهرة الإخبارية": إصرار عراقى على إنهاء وجود التحالف الدولى فى العراق

أكدت هبة التميمي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، أن هناك إصرارًا شعبيًا داخل العراق على ضرورة إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، مشيرة إلى أن العراق يقع في صراع وتطورات خطيرة قد تؤدي إلى انجراره نحو حرب متطورة وهذا ما لا تريده الحكومة العراقية.

وأضافت "التميمي"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب العراقي يطالب بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي رغبة في استقرار العراق، حيث تعامل الكثير من الفصائل في العراق على إنهاء تواجد التحالف في بلاده، بسبب دعمه لإسرائيل إزاء الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة تكرر أكثر من مرة، لكن الحكومة العراقية تتعهد بحماية المنشآت الأمريكية.

وأشارت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك محللين وعسكريين يقولون إن الحكومة العراقية لا تستطيع التحكم أو تفرض سيطرتها على الفصائل المسلحة في العراق.