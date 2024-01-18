الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يمنع انتشال جثمان شهيد داخل مخيم طولكرم

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثمان شهيد داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، حذّر الهلال الأحمر الفلسطيني، من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال، مطالبًا بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن استلام 5 آلاف و939 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، عبر بوابة معبر رفح البري.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال شهيد مخيم طولكرم الضفة الغربية

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