الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: لا نسمح بدخول أى شاحنة لغزة بدون فحص وتفتيش

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يسمح بدخول أي شاحنة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بدون إجراءات فحص وتفتيش.

وأضاف نتنياهو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش حقق جزئيًا بعض الأهداف المتعلقة بالحرب، وستتم مواصلة الحرب في كل الجبهات حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها.

وأكد أنه يسعى بالتدريج لتغيير من يحكم قطاع غزة، قائلًا: "شروطي واضحة فيما يخص ما بعد الحرب وتشمل تصفية حركة حماس وإنشاء إدارة مدنية لا تدعو للقضاء على إسرائيل".

وأوضح نتنياهو أن الحديث عن شروعي في إبعاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن منصبه غير صحيح.

نتنياهو شاحنات المساعدات قطاع غزة القاهرة الإخبارية فحص وتفتيش

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