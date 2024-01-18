الأزمة على حافة التصعيد.. أوضاع متوترة على الحدود بين لبنان وإسرائيل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها، تقريرًا كشفت خلاله عن الأوضاع المتوترة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرةً إلى أن مراقبون وصفوا الاوضاع هناك بأنها أزمة على حافة التصعيد.

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي خرج وسط جنوده ليقول بأن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وأوضح التقرير، أن العالم بينما يسعى لاحتواء الصراعات المتعددة في الشرق الأوسط والمرتبطة كلها بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يزال جيش الاحتلال يفرض أجواء الحرب على المناطق اللبنانية الجنوبية، ولا يكتفي بتادل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، بل يشن هجمات صاروخية على قرى وبلدات داخل حدود لبنان، مؤكدًا أنه اخترق حتى قواعد الاشتباك باستهداف منزل القيادي الحمساوي صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفل" وصفت هذا الوضع بأنه مقلق للغاية مع استمرار القصف المتبادل عبر الحدود بنحو شبه يومي.

وتابع: "الدفع الإسرائيلي باتجاه التصعيد مع لبنان في هذه المرحلة من الأزمة المشتعلة بالمنطقة يناقض مع الاستعداد الأمريكي للتوسط في خفض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب اللبناني".