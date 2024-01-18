الفصائل الفلسطينية تستهدف 4 جنود إسرائيليين فى مخيم جباليا شمال غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف 4 جنود إسرائيليين، قرب المقبرة الشرقية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الجنود الإسرائيليين قتلوا أثناء الاشتباك مع قوة راجلة مكونة من 12 جنديا إسرائيليا في مخيم جباليا.

وقبل قليل، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.