حزب الله اللبنانى يستهدف موقع المالكية الإسرائيلى

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه موقع المالكية الإسرائيلي الواقع قرب الحدود اللبنانية، بالأسلحة المناسبة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد حزب الله اللبناني، أنه تم تحقيق إصابات مباشرة نتجية استهداف الموقع الإسرائيلي.

وقبل قليل، استهدف حزب الله اللبناني، موقع بركة ريشا الإسرائيلي، محققًا فيه إصابة مباشرة.

صافرات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي

وكان استهدف حزب الله اللبنانى، أمس تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا، بمستوطنة "إفن مناحم"، فيما دوت صافرات الإنذار فى الشمال الإسرائيلى، بينما ألقى الاحتلال منشورات طالب فيها سكان جنوب لبنان بمنع «الحزب» من إطلاق صواريخ على إسرائيل.