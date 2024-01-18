الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل تتحمل مسئوليتها عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

محمد فهاد الشلالدة
محمد فهاد الشلالدة

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل تتحمل مسئوليتها الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المجتمع الدولي هو المسئول عن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ينذر بغياب مبادئ القانون الدولي عالميًا وسيادة "قانون الغاب".

وأوضح أن أركان ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين متوفرة ماديًا ومعنويًا، لافتًا إلى أن عدم فعالية قرارات مجلس الأمن إزاء جرائم إسرائيل تثير تساؤلات بشأن جدوى الأمم المتحدة برمتها.

اكسترا نيوز إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل جرائم الاحتلال مجلس الأمن

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