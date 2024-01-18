وزير الخارجية التركي: من غير المقبول تبرير إسرائيل هجماتها بأسباب أمنية

أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أنّ من غير المقبول مطلقًا تبرير إسرائيل هجماتها بأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية العشوائية في غزة ما زالت مستمرة.

وأضاف وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه يجب إنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والعمل على تسوية القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية وقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل فورًا، ورفع الحصار المفروض على غزة.

وأشار، إلى أن أنقرة عقدت اتصالات مهمة على مدار الفترة الماضية، مع وزراء اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة، حيث شددت اللجنة الوزارية على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن جهودها حققت نتائج ملموسة.

التطورات على الساحة الإيرانية الباكستانية

وفيما يتعلق بالتطورات الإيرانية الباكستانية، أشار وزير الخارجية التركي، إلى أن أنقرة تتابع بقلق التطورات بين باكتسان وإيران خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه صباح اليوم تحدت مع وزراء خارجية كلا البلدين وشرحوا له مواقفهم وحججهم في هذا الصدد.

وأكد، أن تركيا لا تريد أن ييتم التصعدي بين البلدين، بل تريد الهدوء وتحقيقه في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن نية الجانبين هي عدم توسيع التوتر، وإبقاء الوضع مستقر في الوقت الحاضر.

