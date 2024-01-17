الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول حوثى: استهدفنا سفينة أمريكية فى خليج عدن

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن جماعة الحوثيين في اليمن استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ، وذلك نقلا عن الناطق باسم الحوثيين .


وأكد الحوثيون أنهم لن يترددوا في استهداف مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني.


ونوه الحوثيون بأن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأي اعتداء جديد لن يمر دون رد أو عقاب.


وقبل قليل، قالت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.


وأوضحت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن الربان أبلغ أن السفينة قد أصيبت على جانب الميناء بنظام جوي غير مأهول، مضيفا أنه كان هناك حريق على متن الطائرة وتم إخماده الآن.

 

القاهرة الإخبارية خليج عدن الحوثيين جماعة الحوثيين

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