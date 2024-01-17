الخارجية الأمريكية: سنتخذ مزيدًا من الإجراءات تجاه الحوثيين إذا لزم الأمر

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن ستتخذ مزيدًا من الإجراءات تجاه الحوثيين في اليمن إذا لزم الأمر.

وأضاف ميلر، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تحاول زيادة الردع للحوثيين دون المساس بالمساعدات التي تصل إلى اليمنيين، محملًا المسئولية للحوثيين بسبب تهديداتهم لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

الوضع الإنساني صعب بغزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك عددًا كبيرًا من الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، والوضع الإنساني صعب للغاية، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سينهي المأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

وأوضح، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده تعمل بجد للتعامل مع الظروف الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، ويجب إدخال مزيد من شاحنات المساعدات.