الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة اليمنية ترحب بقرار الولايات المتحدة بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الحوثيين
الحوثيين

رحّبت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الحكومة اليمنية، أن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يأتي استجابة لمطالبنا للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني.

وجددت الحكومة اليمنية، التأكيد على أنه لإحلال السلام فإن على الحوثيين نبذ العنف والقبول بمبادرات السلام.

وقبل قليل، أعلنت واشنطن عن تصنيف الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية"، وذلك بحسب مسئول كبير بالإدارة الأمريكية.

 

وعلى إثر قرار واشنطن، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، عن أنه لا فاعلية على الأرض لقرار واشنطن بشأن تصنيفنا جماعة إرهابية ولن يثنينا عن دعمنا لفلسطين.

الحوثيين جماعة إرهابية القاهرة الإخبارية الحكومة اليمنية الولايات المتحدة الشعب اليمني

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