نتنياهو: الحرب مستمرة فى غزة حتى تحقيق أهدافنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن أن الحرب مستمرة في قطاع غزة لتحقيق جميع الأهداف، وذلك بحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن القوات ستواصل قصف قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا.

ورفض عددٌ من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

استهداف دباباتي ميركافا إسرائيليتين يأتي ذلك فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، عن استهداف دباباتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقة معن جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة.