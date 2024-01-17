الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابتى ميركافا جنوب شرق خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استهداف دباباتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقة معن جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة، وذلك بحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة إلى الشمال من محور حي الشجاعية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأفراد وإيقاعهم قتلى وجرحى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت القناة بأن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.