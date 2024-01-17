المتحدث باسم حركة فتح: العقلية الإسرائيلية تسعى لتوسيع ساحات المواجهة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ من ينظر بعد مرور 103 أيام من العدوان الإسرائيلي المتواصل ومجازر الإبادة الجماعية يدرك تمامًا أننا نتعامل مع عقلية لا تمارس إلا سلوكًا دمويًا وعدوانيًا وتسعى جاهدة إلى توسيع ساحات المواجهة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العقلية الإسرائيلية تحتكم إلى عقلية دينية تلمودية لا تسعى إلا لطمس كل معالم الوجود الفلسطيني والعمل على الوهم الكبير المسمى بـ"إسرائيل الكبرى" عبر الضم والاستيطان والتهجير وعبر توسيع نطاق المعارك الدامية.

وأوضح، أن الضفة الغربية، كانت نقطة استعمال أولى قبل أن ينضم قطاع غزة إلى ساحة المواجهة المباشرة مع هذا الاحتلال، مشيرًا إلى أن المخطط الصهيوني الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، كان قد بدأ في الضفة الغربية، وكنا قد شاهدنا الاعتداءت المتواصلة وعمليات الاغتيالات والاعدامات والعدوان الدامي لأكثر من عام ونصف في العديد من مدن الضفة الغربية.