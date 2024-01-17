الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: أهداف إسرائيل في غزة لا يمكن تقييهما إلا بعد انتهاء الأعمال العكسرية

غزة
غزة

أكد الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنّ الأهداف الإسرائيلية المعلنة الثلاثة وهي القضاء على حماس واسترداد الرهائن ومنع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، لا يمكن تقييمها إلا بعد انتهاء الأعمال العسكرية.

وأضاف عكاشة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "النيل للأخبار"، أنّ هناك تهجير لأكثر من مليون فلسطيني للجنوب، بجانب انخفاض أعداد الصواريخ التي تطلق من جانب المقاومة تجاه إسرائيل، كما أن الرهائن الإسرائيليين متواجدين في قطاع غزة لكن أعداد منهم يقتل نتجية الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال بوضوح "إن العمليات الإخير سواء التمشيط والقضاء على الأنفاق وإغلاق كل الفرص أمام مقاتلي حماس للهروب خارج القطاع ستقتضي عام كامل"، مشيرًا إلى أن الاحتلال تحدث عن عام كامل من استمرار القتال حتى نهاية العام الجاري، فالحرب لا تزال قائمة، لكن في كل الأحوال الوضع سيء جدًا بالنسبة للسكان الأكثر تضررًا. 

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