الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص لـ"مساء DMC": اليمن تجرأت وكسرت قواعد اللعبة الدولية

سمير مرقص
سمير مرقص

أكد الكاتب والمفكر السياسي، سمير مرقص أننا لسنا في زمن الأقطاب المتعددة وفي زمن الآن يسمى صعود القوى الكثيرة من أسفل إلى أعلى وأصبحت تنافس الأقطاب الكبرى التاريخية:"اليمن تجرأت وكسرت قواعد اللعبة الدولية وهو تحول وتبدل بحسابات الماضي، إذا كان اليمن تدعم فكرة المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي لن نعترض ولكن إذا كانت ستؤثر على مصالحنا وبالأخص قناة السويس سيكون هناك مشكلة.

أضاف مرقص، الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن ما تفعله اليمن حالة جديدة وصعود دولة لم تكن في الحسبان أن تصبح قوى وهي تمارس بعض القوى على مياه إقليمية.

أشار إلى أنه لم يعد هناك إقليم شرق أوسط وأصبح هناك مجموعة أقليم وتحالفات في المنطقة، مضيفا: هناك شلل وعجز للنظام الإقليمي العربي، والدول العربية أصبحت تتوزع على الأقاليم الذي تم ذكرها سابقًا، ولابد من إعادة النظر في بعض القضايا.

أسامة كمال الأقطاب قناة السويس اليمن مصر اليوم التالي للحرب غزة السياسية الإسرائيلية

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