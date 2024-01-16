إنجي أنور: هدف إسرائيل في الأصل نسف أي طموح فلسطيني بإقامة دولة مستقلة

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن الاحتلال الإسرائيلي كان لديه خطة في الأصل وهدف معلن، وهو نسف أي طموح فلسطيني في دولة مستقلة وأي مطلب أو أي حلم أو رغبة في السيادة على المقدسات في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وأضافت إنجي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمها حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، أنه بناء على هذه الخطة، قررت إسرائيل استغلال الضربة والصفعة التي وجهت لها في السابع من أكتوبر كي تنفذ مخطط التهجير والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت، أن إسرائيل أشعلت كرة نار مهولة، ومن الممكن أن تصل إلى المنطقة الملصمة بخيوط رفيعة، مشيرةً إلى أن كرة النار كبرت أكثر فأكثر وتحركت إلى أن وصلت إلى خارج الحدود، ووقع قصف إيراني على مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق.