إنجى أنور: إسرائيل أكدت أن مفهوم حقوق الإنسان هدفه المواطن الصهيونى فقط

علقت الإعلامية إنجي أنور، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن هتلر عندما أراد أن يخضع لندن لحكمه دمرها بعشرات الآلاف من القنابل لدرجة أن دمرها تمامًا وتشبه شوارع غزة الآن التي ترتكب فيها إسرائيل أبشع جرائم الإنسانية في التاريخ.

وأضافت أن الصهيونية العالمية قامت بديلًا للنازية لتدور الأيام ويكون المشهد في غزة هو نفسه الذي كان في لندن أيام هتلر، موضحة أن إسرائيل كررت نفس المذابح الخاصة بهتلر وأعادت المذابح والهولوكوست الذي قامت عليه مظلمتهم وأخذوه مبررًا لسرقة وطن من أهله وسكانه.

وتابعت: "العالم قبل مجزرة مستشفى المعمداني غير بعده تمامًا، واللي جاي خطير ومهم، وضرب المستشفى استفز صمت العالم الذي قرر أن يخرج ببيانات إدانة وشجب ورفض، إسرائيل كشفت عن أن مفهوم حقوق الإنسان هدفه المواطن الصهيوني فقط".