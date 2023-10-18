نائب التنسيقية: مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يحدث في فلسطين حرب إبادة مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وهذا ليس بجديد على الاحتلال الصهيوني الذي لا دين له.

إسرائيل لا دين لها

وأعرب محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “أون إي”، عن رفضه لكافة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بقطاع غزة.

وتابع:"هناك مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم حتى يتم تصفية القضية بشكل نهائي".

واستطرد:" المصريون خرجوا بكل فئاتهم اليوم، دعمًا للفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال".

مصر تدعم فلسطين

وتابع:" مصر كانت ومازالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية".

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، أكدت على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وإدانة كافة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين".