الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الخارجية السودانية تعلن تجميد التعامل مع منظمة "الإيجاد"

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، الثلاثاء، عن تجميد التعامل مع منظمة "الإيجاد"؛ بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكدت، الخارجية السودانية، أن رئاسة منظمة "الإيجاد" ارتكبت تجاوزات بإقحام ملف السودان بالقمة الاستثنائية الـ42.

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن رئاسة "الإيجاد" ارتكبت سابقة خطيرة بدعوة قائد ميليشيا الدعم السريع لقمتها.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة السودان عن أنها تلقت دعوة من "الإيجاد" لحضور قمة في كمبالا في 18 يناير الجاري، لمناقشة التطورات بالسودان، مشيرة إلى أن المنظمة لم تلتزم بتنفيذ مخرجات قمة جيبوتي، ولم تقدم تبريرًا مقنعًا لإلغاء اللقاء الذي دعت له بين رئيس مجلس السيادة وقائد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتعد "الإيجاد" منظمة شبه إقليمية في إفريقيا مقرها جيبوتي، وتأسست عام 1996، وتضم في جعبتها "جيبوتي، السودان وجنوب السودان، كينيا، إثيوبيا، إريتريا".

ومن أبرز أهداف "الإيجاد"، الحفاظ على الأمن وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز استراتيجيات التنمية المشتركة، بجانب تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وتطوير البنية التحتية في الاتصالات والنقل والطاقة.

القاهرة الإخبارية الخارجية السودانية تجميد منظمة الـ“إيجاد”

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