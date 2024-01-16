"القاهرة الإخبارية": سلوفينيا تعتزم الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، تعتزم الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية.

الأردن يدعم جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل

وفي وقت سابق، من اليوم، قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن المملكة الهاشمية تدعم جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، الخميس 11 يناير الجاري، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.