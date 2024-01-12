الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طولكرم بالضفة الغربية؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 151 شهيدًا و248 جريحًا خلال 24 ساعة.

كما ذكرت الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 23708 شهداء و60005 جرحى، منذ 7 أكتوبر.