الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثى على تخزين وإطلاق المسيرات

الحوثيين في اليمن
الحوثيين في اليمن

أكد البيت الأبيض، أن واشنطن تقيم آثار الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الغارات استهدفت قدرات الحوثيين على تخزين السلاح وإطلاق الصواريخ والمسيرات؛ بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال البيت الأبيض، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان مشاركًا بشكل كامل وتابع جميع التطورات بشأن الضربات التي وجهت ضد الحوثيين.

ونوّه البيت الأبيض، إلى أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن التقييم الأولي يشير إلى أن الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت لها آثار جيدة، مشيرة إلى أنها مستمرة في مراقبة الأوضاع.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الخميس، ضربات على أهداف الحوثيين في اليمن ردًا على تهديد الملاحة البحرية.

القاهرة الإخبارية الحوثيين اليمن الغارات البيت الأبيض الضربات الأمريكية

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