الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف رصدت الصحف العالمية جلسة محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟ (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشاتها تقريرًا عن أبرز ما رصدته الصحف العالمية لجلسة محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة للمحكمة من قبل جنوب إفريقيا والتي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال

تحت عنوان "في لاهاي.. أهارون باراك يلعب دور دكتور جيكل للدفاع عن إسرائيل في دور السيد هايد".

تقرير لاذع نشرته مجلة (+ 972) الإسرائيلية لتصوير كيفية مواصلة الرئيس السابق للمحكمة العليا في إسرائيل تقديم الدرع القانوني للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن الدور الجديد الذي يلعبه باراك يشكل في الواقع استمرار المهمة التي كرس لها حياته المهنية بالكامل، وهي إضفاء الشرعية على أغلب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

دعوى جنوب إفريقيا تحمل ضررًا بسمعة أمريكا

أما مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فناقشت الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت المجلة، أن دعوى جنوب إفريقيا تحمل ضررًا محتملًا بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية.  

مقاطعة إسرائيل

وفي مقال على صحيفة "الجاريان" دعت الكاتبة "ناعومي كلاين"، إلى مقاطعة إسرائيل لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن أفضل استراتيجية لإنهاء الاحتلال الدموي المتزايد، هي أن تصبح إسرائيل هدفًا لذلك النوع من المقاطعة. 

مقاطعة إسرائيل القاهرة الإخبارية الصحف العالمية محاكمة دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا جرائم إبادة جماعية الشعب الفلسطيني قطاع غزة الجرائم الحرب في قطاع غزة

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